Motociclista colide em carreta e morre em Campo Grande

Ana Karolina Torres da Silva, de 19 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (1°) em um grave acidente de trânsito na Avenida José Barbosa Rodrigues, região da Vila Popular, em Campo Grande. Ela conduzia uma motocicleta quando colidiu contra uma carreta, que fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia na direção norte ao sul da avenida, na contramão, quando houve a colisão com o veículo longo.

O motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local, enquanto Ana Karolina ficou caída no chão e não resistiu aos ferimentos ocasionados no acidente.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou ao local e colheu os detalhes do acidente. Ainda conforme o registro, há câmeras de seguranças na região que podem ter flagrado a colisão entre os veículos. O Corpo de Bombeiros esteve presente, mas apenas constatou o óbito.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e omissão de socorro, qualificada se resulta morte na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também