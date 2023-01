Motociclista é agredido com barra de ferro durante briga de trânsito na 14 de Julho

Um motociclista, de 22 anos, foi agredido com uma barra de ferro durante uma briga de trânsito na rua 14 de Julho, região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele seguia pela via quando foi surpreendido por um Nissan Sentra que o ‘fechou’. O motorista do carro começou a xingá-lo de babaca.

Ao parar no semáforo vermelho, o motoqueiro foi tirar satisfação para tentar entender o motivo pelo qual foi xingado. No entanto, o autor se exaltou descendo do carro com uma barra de ferro, dando inicio a uma série de agressões.

A vítima foi atingida diversas vezes na cabeça, ficando com diversas fraturas e muito tonto. Testemunhas da agressão acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o encaminhou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

Depois de bater no rapaz, o autor entrou no carro e fugiu do local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

