Motociclista é flagrado andando sem capacete e faz polícia descobrir desmanche de moto

Ao abordar um jovem, de 21 anos, andando sem capacete pelas ruas de Nova Andradina a noite de quarta-feira (29), uma equipe de policiais militares da Força Tática, descobriram um local que fazia desmanche e guardava veículos e as peças. O espaço era a casa do rapaz.

Conforme as informações policiais, o preso estava andando sem capacete em uma motocicleta CG 125 Titan de cor vermelha. Ao perceber que seria abordado, ele fugiu sendo necessário iniciar o acompanhamento tático.

Ao realizar uma manobra e com a pista molhada, o condutor caiu e levantou, continuando a fuga a pé sendo alcançado e imobilizado pela equipe policial.

Em entrevista o jovem relatou que fugiu pelo fato de ter comprado a motocicleta de procedência duvidosa. Após consulta do número do chassi, foi verificado que a motocicleta constava como apreendida, e no sistema policial o motor afixado constava como sendo de outro veículo com maior cilindrada.

Para os policiais, o autor confessou ainda que tinha adquirido outras motocicletas sem nenhuma procedência, no intuito de revender as peças e obter lucro, apontando sua residência como local de desmanche.

Em ato contínuo a equipe policial foi até a residência indicada e logrou êxito em encontrar 03 motores (das marcas Honda, Suzuki e Shineray) dentre outras peças.

Diante do flagrante, o autor foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prática de direção perigosa e desobediência. A motocicleta e as peças foram conduzidas para Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

