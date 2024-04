Motociclista é socorrida em estado grave após ser atingida por kombi na Capital

Uma motociclista, de 30 anos, foi socorrida em estado grave ao ser atingida por uma Kombi no cruzamento da Rua Antonio Correa com Helio Castro Maia, na região do Jardim Paulista, em Campo Grande, durante a tarde desta quarta-feira (3).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a vítima seguia em uma Honda Biz pela Rua Antonio Correa, sendo atingida pelo outro veículo cruzamento. Testemunhas relataram que o condutor da Kombi chegou a tentar desviar da jovem, mas não teve sucesso.

Por conta da queda, a motociclista teve politraumatismo – lesões em várias partes do corpo e traumatismo cranioencefálico. O Corpo de Bombeiros informou ainda que ela teve sangramento por várias parte da cabeça como nariz, olhos e ouvidos.

A mulher precisou ser levada para a Santa Casa, em estado gravíssimo.

