Motociclista fica em estado grave ao ter a perna dilacerada em acidente no Noroeste

Um motociclista, de 31 anos, teve a perna esmagada durante um acidente grave ocorrido na manhã desta quarta-feira (31), no cruzamento da Avenida João Arinos com a rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, região norte de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz trabalha como motoqueiro de aplicativo e estava seguindo pela avenida sentido centro da Capital. Porém, ao passar pelo cruzamento acabou sendo atingido por um caminhão, que estava fazendo uma conversão para entrar na Rua Vaz de Caminha.

O motorista do caminhão então contou que estava tentando desviar de outro veículo, que estava parado na pista, quando acertou o motociclista. Devido a dinâmica do acidente, a roda do caminhão parou sobre a perna do rapaz.

Na tentativa de ajudar a socorrer a vítima, o motorista resolveu dar ré, machucando ainda mais a perna do motociclista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o socorro inicial e o levando para a Santa Casa em estado grave. A equipe recebeu ainda o apoio dos médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Sem ferimentos, o motorista do caminhão entrou em estado de choque. Ele estava trabalhando no momento em que o acidente aconteceu, o veículo seria de uma empresa.

Equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado, atendendo a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também