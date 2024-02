Motociclista fica ferida ao ser atingida por caminhão em Dourados

Uma jovem, de 23 anos, ficou ferida ao ser atingida por um caminhão no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Cider Cerzósimo de Souza, região do Jardim Tropical, em Dourados, durante a tarde de sexta-feira (23).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, a jovem estava em uma moto Yamaha YBR, trafegando pela avenida quando o condutor do caminhão acabou invadindo a preferencial.

Por conta da colisão, a jovem teve fratura exposta em uma das pernas. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhado para o Hospital da Vida.

