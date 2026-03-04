Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Motociclista fica gravemente ferido apÃ³s colisÃ£o com caminhonete em Dourados

AtÃ© o momento, nÃ£o foram divulgados detalhes sobre as circunstÃ¢ncias do acidente

04 marÃ§o 2026 - 14h23Brenda Assis
O acidente aconteceu no final da tarde de hojeO acidente aconteceu no final da tarde de hoje   (Dourados News)

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (4), na região do Trevo da Bandeira, em Dourados.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Dourados News, a colisão ocorreu nas proximidades do trevo e mobilizou equipes de socorro.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde permanece sob cuidados médicos.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente. As causas da colisão devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Itens apreendidos na ação policial
PolÃ­cia
Suspeitos usam drone para trÃ¡fico e sÃ£o presos em flagrante em Campo Grande
Caminhão, picape e drogas foram apreendidas
PolÃ­cia
Dupla Ã© presa por trÃ¡fico em propriedades rurais entre Campo Grande e Rochedo
Base da Polícia Militar de MS
PolÃ­cia
PolÃ­cia Militar intensifica combate Ã  violÃªncia domÃ©stica em Mato Grosso do Sul
Foto: Divulgação
PolÃ­cia
PolÃ­cia Federal participa de operaÃ§Ã£o integrada na fronteira de MS
Prisão foi feita pelo Ficco-MS
PolÃ­cia
Procurado por trÃ¡fico no CearÃ¡ Ã© preso em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
PolÃ­cia
Professor em Campo Grande Ã© investigado por assÃ©dio a alunas: 'pode pagar de outro jeito'
Polícia Militar atendeu à ocorrência - Foto: Vinícius Santos
PolÃ­cia
Agente da PolÃ­cia CientÃ­fica Ã© encontrado morto em casa na regiÃ£o norte de Campo Grande
Bandido não resistiu e faleceu no hospital
PolÃ­cia
PM reage a assalto, mata criminoso paraguaio e comparsa foge em Ponta PorÃ£
Militar foi contido por populares e depois foi preso
PolÃ­cia
Militar dos Bombeiros ataca esposa com marteladas e a deixa em estado grave em MS

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente