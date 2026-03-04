Motociclista fica gravemente ferido apÃ³s colisÃ£o com caminhonete em Dourados

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (4), na região do Trevo da Bandeira, em Dourados.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Dourados News, a colisão ocorreu nas proximidades do trevo e mobilizou equipes de socorro.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde permanece sob cuidados médicos.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente. As causas da colisão devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

