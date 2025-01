Motociclista morre ao bater de frente com carreta em Três Lagoas

Osvaldo Neri da Silva, de 64 anos, morreu após bater a moto que conduzia contra uma carreta durante a noite de domingo (19), na MS-112, estrada que liga as cidades de Três Lagoas e Inocência.

Conforme as informações policiais, ele seria morador do assentamento São Joaquim, em Selvíria, e seguia pela rodovia quando acabou batendo de frente contra a carreta, que estava carregada com eucalipto.

O motorista da carreta envolvida prestou assistência à vítima no local. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

O site da Rádio Caçula noticiou ainda que o corpo da vítima foi identificado pela sua namorada. Ela detalhou que não sabe se o paradeiro dos familiares do motociclista.

