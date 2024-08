Motociclista morre ao bater de frente com carro em Japorã

Um motociclista, de 53 anos, morreu ao bater de frente com um carro no distrito de Jacarei, em Japorã. O acidente aconteceu durante a tarde de domingo (25).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista do carro contou que seguia junto com uma amiga sentindo Japorã/Jacareí, quando ao se aproximar do trevo do distrito, viu a moto que a vítima conduzia, uma Honda Biz seguindo reto na pista, até se aproximar do guard rail.

Posteriormente, o condutor e a passageira teriam visualizado o motociclista virar sentido contrário e acelerar em direção ao veículo em que os dois estavam. Apesar de ter tentado desviar, o motorista não conseguiu evitar a colisão frontal.

Por conta do impacto, o homem morreu ainda no local do acidente. Os policiais que atenderam a ocorrência não conseguiram encontrar testemunhas do acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Japorã.

