Motociclista morre ao bater de frente com carro em Ponta Porã

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao colidir frontalmente com um carro nas proximidades do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, durante a noite de sábado (20). A motocicleta estaria com os faróis apagados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista do Volkswagen Gol, de 26 anos, contou que estava seguindo sentindo Ponta Porã - Assentamento Itamarati, quando viu um ‘vulto’ indo em sua direção.

Ao perceber que era uma moto, com os faróis apagados, o motorista teria tentado desviar, indo parar no meio da vegetação, mas ainda assim não conseguiu evitar a colisão com a motocicleta.

O piloto morreu ainda no local, enquanto o motorista do carro foi socorrido, sendo levado para o Hospital Regional da cidade.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.

