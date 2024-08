Motociclista morre ao bater de frente com carro na MS-376, no distrito de Amandina

Um rapaz, de 24 anos, morreu após invadir a pista contrária e bater de frente com um carro na madrugada de domingo (25), na MS-376, localizada no distrito de Amandina, no município de Ivinhema.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava de moto quando do nada, por motivos ainda não identificados, acabou invadindo a pista contrária. Por conta da manobra, ele acabou colidindo frontalmente contra um carro, que seguia na direção contrária.

Ainda assim, o motociclista foi socorrido em estado grave, sendo levado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer na madrugada desta segunda-feira (26).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e será investigado.

