Motociclista morre ao bater em carro em Itaquiraí

Daiane Araújo Gomes, de 34 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (24), em uma estrada de acesso a uma empresa de alimentos, na zona rural de Itaquiraí.

De acordo com informações apuradas, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz quando colidiu na lateral de um veículo Chevrolet Ônix, dirigido por uma mulher de 40 anos.

Com o impacto da batida, Daiane sofreu ferimentos graves. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital do município, mas não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. O caso foi registrado para apuração.

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