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Motociclista morre ao bater em carro em Itaquiraí

A vítima foi socorrida com ferimentos graves, mas não resistiu aos ferimentos

25 março 2026 - 15h11Brenda Assis
O caso acotneceu na noite de ontemO caso acotneceu na noite de ontem   (Ligado na Notícia)

Daiane Araújo Gomes, de 34 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (24), em uma estrada de acesso a uma empresa de alimentos, na zona rural de Itaquiraí.

De acordo com informações apuradas, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz quando colidiu na lateral de um veículo Chevrolet Ônix, dirigido por uma mulher de 40 anos.

Com o impacto da batida, Daiane sofreu ferimentos graves. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital do município, mas não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. O caso foi registrado para apuração.

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