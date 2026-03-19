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Motociclista morre ao bater em pÃ© de cana de aÃ§ucar e cair zona rural de Nova Andradina

O corpo foi encontrado por um motorista de caminhÃ£o boiadeiro que passava pela estrada e acionou as autoridades

19 marÃ§o 2026 - 17h41Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhÃ£ de hoje   (ReproduÃ§Ã£o/Jornal da Nova)

Alexandro Matos Pereira, 36 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (19) após sofrer um acidente de trânsito na zona rural de Nova Andradina.

De acordo com o site Jornal da Nova, a vítima conduzia uma motocicleta Honda por uma estrada vicinal em uma fazenda na região do Laranjal, utilizada para plantação de cana-de-açúcar. Em determinado momento, ele teria colidido contra um pé de cana, perdido o controle da direção e caído.

Com o impacto, a motocicleta acabou caindo sobre o corpo da vítima. Sozinho e sem conseguir se desvencilhar, o homem não resistiu e morreu ainda no local.

O corpo foi encontrado por um motorista de caminhão boiadeiro que passava pela estrada e acionou as autoridades.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e investigar as circunstâncias do acidente.

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