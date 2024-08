Motociclista morre ao bater moto em carreta estacionada na MS-278, em Caarapó

O motociclista Sávio Henrique Paula, de 26 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra uma carreta, que estava estacionada na MS-278, em Caarapó. O acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista da carreta contou as autoridades que estava indo carregar o veículo com soja, quando teve problemas mecânicos. Por conta disso, ele parou às margens da pista, sinalizando a parada com cones e alguns galhos.

Ainda em sua versão, o motorista alegou ter deixado as setas da carreta acionadas, para realmente identificar que estava parado no local. Porém, por volta das 3h30 ele escutou e sentiu a batida.

Ao sair para olhar, encontrou o motociclista ferido. Ele acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local, mas apesar das manobras de reanimação, Sálvio não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Equipes da Perícia de Fátima do Sul e da Delegacia de Caarapó foram até o local atender a ocorrência, que foi registrada como morte a esclarecer.

