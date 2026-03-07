Motociclista morre ao bater moto em muro durante acidente em Dourados

Elemar da Rosa Portela, de 37 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (7), em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o site Dourados News, Elemar pilotava uma motocicleta Honda CG Titan pela Rua Eurides de Mattos Pedroso quando passou direto por uma rotatória no cruzamento com a Avenida Pavel, na região do bairro Cidade Jardim. Em seguida, ele perdeu o controle da moto e bateu contra o muro de um terreno.

O motociclista foi encontrado por moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava morta.

Com o impacto da batida, a motocicleta chegou a quebrar parte do muro, e o corpo do motociclista ficou preso entre os tijolos e o veículo. A suspeita é de que o acidente tenha ocorrido ainda durante a madrugada.

Além das equipes de socorro, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

