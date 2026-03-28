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Motociclista morre após acidente com carro em avenida de Ponta Porã

O caso está sendo tratado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor

28 março 2026 - 13h11Vinicius Costa
Carro envolvido no acidente ficou bastante danificadoCarro envolvido no acidente ficou bastante danificado   (Ponta Porã News)

O motociclista Fernando André Recalde, de 35 anos, morreu durante a madrugada deste sábado, dia 28, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um carro, no final da tarde de sexta-feira, dia 27, na Avenida Internacional, em Ponta Porã.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional da cidade, mas ele já estava com um quadro bastante delicado. O caso está sendo tratado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo consta na ocorrência, o acidente aconteceu após o condutor do veículo, um homem, de 37 anos, sair do trabalho e desviar de um carro que realizava uma conversão.

Para a polícia, o motorista alegou que não percebeu a entrada do motociclista na via, pois ele estaria saindo de uma calçada. Com o impacto, tanto o veículo, quanto a motocicleta ficaram bastante danificados.

A Polícia Militar esteve no local, realizou todos os procedimentos e encaminhou a ocorrência para a delegacia. A equipe da Polícia Civil foi informada sobre o falecimento de Fernando André às 4h da madrugada.

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