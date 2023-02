Motociclista morre após bater em boi na BR-262

O motociclista Eduardo Dos Santos Rodrigues, de 37 anos, morreu após colidir com um boi que estava no meio da BR-262, região do residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eduardo estava em uma moto Honda CG quando acabou colidindo frontalmente contra o animal que estava na pista. Ele faleceu ainda no local do acidente.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local junto com a Perícia Técnica. Foi identificado ainda que o boi possui a marca do proprietário, identificado como Kiko.

O animal foi tocado para dentro de uma propriedade rural da região para evitar novos acidentes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

