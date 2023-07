Motociclista morre após carro invadir a pista contrária na BR-163, em Campo Grande

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser atingido por um carro durante a noite de segunda-feira (3), na BR-163, em Campo Grande.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a colisão aconteceu no km 482 da BR-163. Por motivos ainda não identificados, um Fiat Linea invadiu a pista contrária, atingindo a lateral de um Ford Ka, apenas depois o veículo bateu frontalmente contra a moto Yamaha que a vítima estava.

Devido a gravidade da colisão, o motociclista acabou falecendo ainda no local. O condutor do Linea acabou tendo ferimentos leves e precisou ser socorrido. Os ocupantes do Ford Ka não tiveram ferimentos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas equipes policiais que atenderam a ocorrência.

