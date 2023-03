Motociclista morre apÃ³s HB20 tentar ultrapassagem na BR-262, em Campo Grande

O motociclista Francisco Ferreira da Silva, de 57 anos, morreu na noite desta segunda-feira (6) em um grave acidente de trânsito ocasionado por um Hyundai HB20, conduzido por um motorista, de 65 anos, que tentou ultrapassar um ônibus em um local permitido da rodovia BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista estava no sentido para Ribas do Rio Pardo, quando tentou ultrapassar um ônibus da empresa Piracicabana e colidiu frontalmente contra o motociclista, provocando um forte impacto.

Não há informações a respeito sobre as velocidades de cada veículo. Devido ao impacto, Francisco morreu na hora e parte do seu pé foi encontrado a mais de 50 metros do local do acidente, conforme apurou o JD1 Notícias.

O HB20 saiu da pista e parou no meio da vegetação, após 20 metros das margens da pista. O motorista do ônibus relatou para a polícia que só percebeu o acidente após ver o carro saindo da rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve presente no local, assim como a Polícia Civil e a Perícia Científica, e fizeram todos os levantamentos possíveis a respeito do acidente.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

