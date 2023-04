Motociclista morre após perder o controle e bater em poste de luz

Elioenai Dos Santos Ortiz, de 21 anos, morreu após perder o controle da moto em que estava e colidir contra um poste de iluminação pública na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Honda Bros voltando para casa quando perdeu o controle fazendo uma curva, em uma estrada vicinal.

Elioenai acabou colidindo contra um poste e falecendo ainda no local. Equipe das Polícia Militar, Perícia Cientifica e da Polícia Civil estiveram na cena do acidente para fazer as apurações iniciais sobre o caso.

O acidente foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também