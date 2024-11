Motociclista morre após ser atingida por caminhonete que furou o vermelho em Costa Rica

Isabelly Daynner, de 24 anos, morreu após ser atingida por uma caminhonete durante a tarde de sexta-feira (8), no cruzamento das ruas Sebastião Messias de Paula com a Ismeria Borges, no sentido Bairro JK, em Costa Rica. O motorista do veículo teria avançado o sinal vermelho.

Conforme as informações do site MS Todo Dia, a jovem estava de moto seguindo pela preferencial na Rua Ismeria Borges, quando o condutor da caminhonete avançou o sinal vermelho do cruzamento com a Rua Sebastião Messias de Paula, no sentido Bairro/Centro.

Isabelly chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada em estado grave para o hospital da cidade. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Após atingir a motociclista, o condutor da caminhonete chegou a fugir do local, sem prestar socorro a vítima. Mas ele acabou sendo localizado pela Polícia Militar após testemunhas ajudaram as autoridades com informações.

A jovem trabalhava como frentista em um posto de combustível da região. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

