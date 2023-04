Motociclista morre após ser atropelado por motorista que invadiu preferencial

O motociclista, identificado como Robert Trindade Francisco, de 21 anos, morreu na noite de sexta-feira (15) após ser atropelado por Jeep Troller no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres, com a rua Melvin Jones, região central da cidade de Dourados.

De acordo com o site Dourados News, o Jeep teria invadido a preferencial no cruzamento, colidindo contra a motocicleta.

Robert chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Não existem maiores informações sobre o estado de saúde do motorista do carro ou se ele chegou a fazer teste do bafômetro. O caso é investigado pelas equipes de polícia local.

