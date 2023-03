Motociclista morre apÃ³s ter perna arrancada em grave acidente no UniversitÃ¡rio

O jovem motociclista Diogo dos Santos Motta, de 18 anos, morreu durante a noite desta segunda-feira (27) logo após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Guaicurus com a rua Marquês de Olinda, no bairro Universitário, em Campo Grande. Um veículo de passeio e um caminhão foram os demais envolvidos.

Segundo as informações apuradas, a vítima sofreu uma fratura exposta e precisou de rápido atendimento médico. Uma viatura do Batalhão de Choque passava pelo local e prestou os primeiros socorros utilizando torniquete para estancar a hemorragia.

Conforme apurado pela reportagem, Diogo teria sido atingido por um caminhão baú e arremessado contra o veículo de passeio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e durante o trajeto, foi feita a troca de viaturas para melhor atendimento, por conta do estado gravíssimo que o motociclista se encontrava.

Ele chegou a ser encaminhado para a Santa Casa, mas morreu no hospital após não suportar os ferimentos provocados no acidente.

Veja o vídeo do momento do atendimento do Batalhão de Choque:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também