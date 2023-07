Motociclista morre em acidente com caminhonete na Afonso Pena

Um motociclista, identificado como Thalisson Weslley Silva dos Santos, 29 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (5) após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete, conduzido por um jovem, de 21 anos, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima estaria trafegando na rua e ao tentar passar pelo cruzamento, houve a colisão com uma Chevrolet S10, que estaria pela Afonso Pena.

O acidente teria acontecido por volta das 4h. A dinâmica correta dos fatos está sendo investigada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que esteve pelo local colhendo detalhes do acidente.

Com o impacto, o motociclista morreu na hora e a caminhonete parou na calçada, atingindo e destruindo um poste no cruzamento. O veículo bastante destruído na lateral do motorista.

A Polícia Civil e a Perícia Científica também estiveram pelo local. O trânsito não chegou a ficar prejudicado nas primeiras horas da manhã.

O caso está sendo registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

