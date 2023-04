JD1TV: Motociclista morre em acidente envolvendo caminhonete no Vilas Boas

O motociclista Charl Correa Samha, de 47 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (7), logo após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete no cruzamento das ruas Fernão Dias e Nicomedes Vieira de Rezende, na região do Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu momentos depois por não resistir aos ferimentos.

A suspeita é que o motorista da caminhonete estaria embriagado. Ele tentava fazer uma conversão à esquerda, quando colidiu frontalmente com o motociclista.

O condutor foi encaminhado para a delegacia em flagrante na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

