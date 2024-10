Motociclista morre semanas depois de sofrer acidente na fronteira

Um rapaz, de 18 anos, morreu durante a manhã desta segunda-feira (21) no Hospital da Vida, em Dourados. Ele teria sofrido um grave acidente de moto na manhã do dia 6 de outubro na cidade de Capitão Bado, no Paraguai.

Conforme as informações do site Dourados News, o rapaz estava embriagado quando pegou a moto. Porém, acabou perdendo o controle e ao cair, bateu com a cabeça no chão. Ele então foi socorrido e precisou ser transferido para a cidade de Amambai.

Acontece que seu estado de saúde era extremamente delicado. Por isso, o motociclista foi levado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer na manhã de hoje.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e será investigado pelas autoridades.

