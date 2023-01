Motociclista morto em acidente no Noroeste tinha 35 anos e estava foragido

Foi identificado como Gustavo Ramires Franco, 35 anos, o motociclista que morreu na madrugada deste sábado (7) ao colidir frontalmente com um Volkswagen Gol, na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A identificação aconteceu após o laudo necroscópico e o agente funerário comparecer na delegacia. A Polícia Civil também ficou sabendo que a vítima estava foragida, mas não foi informado por qual crime ele estava sendo procurado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o carro seguia pelo sentido norte e sul da via, enquanto o motociclista vinha no sentido contrário, quando aconteceu a colisão. A esposa do condutor, de 35 anos, afirmou que tudo teria acontecido muito rápido.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda NX Falcon, mas não tinha nenhum documento consigo naquele momento. Ainda segundo o registro, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a fazer processo de reanimação cardiorrespiratória, mas não obteve sucesso.

O condutor do Gol precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde, pois havia passado mal após a colisão, dificultando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil que estiveram presentes no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também