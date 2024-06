Motociclista que matou namorada durante fuga da PM ganha liberdade

Peterson Bueno Machado, de 23 anos, que pilotava a moto no acidente que matou a namorada Milena Honorato Cosmo Gomes, de 25 anos, teve a liberdade provisória concedida pelo juiz Eduardo Eugênio Siravegna Junior.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar ia fazer a abordagem da motocicleta de Peterson na Rua Vanderlei Pavão com a Avenida José Barbosa Rodrigues, quando ele empreendeu fuga e acabou colidindo com um Wolksvagen Gol.

Milena que estava na garupa foi arremessada a 10 metros, com o impacto o capacete saiu da cabeça dos ocupantes e a jovem acabou batendo o rosto no soo, morrendo no local. Peterson não tem habilitação e foi encontrado com um cigarro de maconha.

Peterson foi encaminhado com fraturas para a Santa Casa, onde permanece internado e acabou não indo a audiência de custódia, onde foi representado por sua defesa que manifestou pela concessão da liberdade provisória.

Ele responderá por homicídio simples, desobediência, dirigir veículo automotor em via pública,sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano (art. 309 do ctb- lei n. 9.503/97), portar drogas para consumo pessoal, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção perigosa em via pública.

O pedido de prisão preventiva foi negado pelo juiz, que entendeu que "no que diz respeito ao homicídio simples, aparentemente trata-se de um homicídio culposo na condução de veículo automotor, em conjunto com desobediência e direção perigosa".

A liberdade provisória foi concedida sem pedido de fiança.

