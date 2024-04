Motociclista que morreu após bater em muro no Monte Castelo pilotava sem CNH

A motociclista, de 40 anos, identificada apenas como Janaina, que morreu após bater no muro de um condomínio no Monte Castelo, no final da tarde de domingo (14), estava dirigindo em alta velocidade e não tinha carteira de habilitação para pilotar nas ruas.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde o registro foi feito com dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir. O caso também foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Janaina estava conduzindo uma Honda Biz e descia a Avenida Monte Castelo e quando passou pela rotatória com a Rachid Neder, acabou perdendo o controle, batendo no meio-fio e batendo no muro.

Como noticiado anteriormente pela reportagem, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) revezaram no atendimento que durou mais de 1 hora, mas não conseguiram reverter o quadro de saúde.

O óbito foi constatado já no final da tarde. A motocicleta ficou sob a responsabilidade da cunhada da vítima.

Estiveram pelo local a Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também