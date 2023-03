Motociclista sem CNH bate em árvore e morre na Manoel da Costa Lima

O motociclista David dos Santos Francisco, de 56 anos, morreu no final da noite desta terça-feira (21), após perder o controle da direção e colidir contra uma árvore na Avenida Manoel da Costa Lima, região do Trevo Imbirussu, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima não possuía carteira de habilitação. As autoridades tentaram buscar contato de algum familiar, mas não tiveram êxito nos sistemas de registro.

Conforme o registro, o homem seguia pela avenida, quando em determinado momento perdeu o controle da direção, colidiu a roda dianteira no meio, caindo no canteiro central e batendo contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e tentaram reanimar a vítima, que ficou em estado grave, mas David não resistiu aos ferimentos provocados no acidente.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

