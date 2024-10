Motociclista tem fratura exposta após acidente com caminhão em Chapadão do Sul

Uma motociclista, ainda não identificada, foi resgatada com uma fratura exposta do fêmur, na tarde desta sexta-feira (18), em Chapadão do Sul, após se envolver em um acidente com um caminhão.

Segundo informações de portais de notícias locais, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Juscelino Kubitschek e Hugo Sadini, no Polo Empresarial de Chapadão do Sul, quando a mulher passava pelos cruzamentos e bateu na lateral do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local, encontrou a motociclista no chão, consciente e orientada, mas com um ferimento grave na perna esquerda, com fratura exposta do fêmur em região próxima ao joelho.

Ela foi estabilizada no local e encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade.

