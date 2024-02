Motociclista tem fratura exposta após colisão de motos na Av. das Bandeiras

Uma motociclista, de 37 anos, sofreu uma fratura exposta na perna durante um grave acidente envolvendo duas motos na manhã desta quarta-feira (28), na Rua Floriano Paula Corrêa com a Avenida das Bandeiras, em Campo Grande. A outra envolvida no acidente também precisou ser socorrida pois teve um trauma na face.

Segundo o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, no local do acidente, a vítima da fratura exposta estava em uma Yamaha YBR quando tentou fazer uma conversão a esquerda, sem dar seta, para entrar na Rua Floriano Paula Corrêa.

Como não realizou a sinalização correta, a mulher acabou colidindo contra uma moto que seguia no sentido contrário pela Avenida das Bandeiras. Por conta da colisão, a vítima teve fratura exposta na perna e foi socorrida pela equipe médica do Corpo de Bombeiros, sendo levada para a Santa Casa.

A motociclista seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu. Já a outra envolvida na batida, teve ferimentos no rosto e precisou ser encaminhada para a Santa Casa pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso. Um dos veículos está com a documentação atrasada, por isso seria recolhida para o pátio do Detran-MS.

