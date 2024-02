Motociclista tem moto furtada após sofrer acidente no Oscar Salazar

Jovem, de 24 anos, procurou a delegacia para denunciar o furto de sua motocicleta logo após ele sofrer um acidente na madrugada desta segunda-feira (12), na região do Oscar Salazar, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motociclista estava transitando em uma via com sua Honda Biz, de cor azul, quando em determinado momento, sofreu um acidente e caiu no chão, não conseguindo se recordar de mais detalhes.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou a prestar atendimento médico no local, mas o rapaz recusou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Nesse momento, ele deixou a motocicleta no local do acidente e buscou ajuda na casa da avó, que ficava nas proximidades do acidente. Contudo, ao retornar para o endereço, não localizou seu veículo.

Ele informou na delegacia que a motocicleta estava com danos na carenagem e guidão, além da chave ter sido extraviada durante o acidente. Em relação ao acidente, o jovem também alegou que não viu nenhum outro veículo que possa ter provocado a colisão, relatando que sofreu escoriações no corpo e no rosto.

O caso foi registrado na delegacia como furto e sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também