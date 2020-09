Motoentregador é assaltado no Centenário e cliente reclama da demora da entrega

Um motoentregador, de 28 anos, foi alvo de dois bandidos armados, durante a madrugada desta sexta-feira (18), em Campo Grande, no Jardim Centenário. Os criminosos efetuaram disparos contra ele, um dos bandidos usava uma arma parecida com a do Exército.

Conforme o boletim de ocorrência, o motoentregador estava fazendo um serviço de freelance para a empresa onde trabalha quando por volta das 1h da manhã saiu para fazer uma entrega, quando estava chegando ao local da entrega, na rua Santa Quitéria, foi surpreendido por dois bandidos sendo que um deles de camiseta regata estava com uma pistola 9mm parecida com a que o Exército usa.

A vítima tentou desviar, mas foi feito um disparo em sua direção. O motoentregador parou a motocicleta e foi ameaçado pelos bandidos que levaram a mochila com produtos, máquina de cartão, a motocicleta, cartões e CNH fugindo em direção ao bairro Jardim Centenário.

O cliente da entrega chegou a ligar para a conveniência questionando a demora da entrega, quando foi informado do roubo que havia acontecido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

