Motoentregador é encontrado morto em casa de Ponta Porã

O motoentregador Emerson Galbiati da Rocha, de 34 anos, foi encontrado morto durante a hora do almoço de quinta-feira (23), na casa onde morava no Parque dos Ipês III, em Ponta Porã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender um achado de cadáver na Rua Gonçalves Dias. A princípio, o corpo apresentava sinais de morte violenta, possivelmente suicídio.

Emerson estava em um dos cômodos do imóvel, exalando um forte odor por conta do estado de decomposição em que se encontrava. As equipes da Perícia Técnica realizaram as verificações necessárias no local antes de liberar a retirada do corpo.

Familiares e a proprietária da casa foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestariam esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

