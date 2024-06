Motoqueiro que morreu em Ponta Porã é identificado

Foi identificado como João Romanholi o motoqueiro que morreu durante a tarde de quarta-feira (29), em um grave acidente na Rua Belmiro de Albuquerque, em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, ele teria colidido contra outra moto, que era conduzida por uma mulher socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Porém, ela estava consciente e orientada.

João morreu ainda no local do acidente. Equipes da Polícia Militar de Trânsito e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também