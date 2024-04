Motorista atropela delegado, foge sem prestar socorro e acaba sendo preso em Ponta Porã

O delegado da Polícia Federal de Ponta Porã, Glauco Brites Ramos, foi atropelado durante a noite de segunda-feira (22), enquanto estava atravessando uma rua no centro da cidade de Ponta Porã. O autor chegou a fugir sem prestar socorro a vítima, mas acabou sendo preso.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, o policial estava indo trabalhar quando foi atingido pelo veículo enquanto atravessava uma rua da região central.

Depois do acidente, o delegado foi socorrido e precisou ser levado para um hospital da cidade de Dourados, onde está internado. Apesar dos ferimentos pelo corpo, Glauco não corre risco de morte.

Assim que atropelou a vítima, o motorista fugiu do local, mas acabou sendo localizado e preso junto com o dono do carro.

Os dois passaram por audiência de custódia durante a terça-feira (23), onde foram presos preventivamente e levados para o Estabelecimento Penal Ricardo Brandão. O caso é investigado e a Polícia Federal, que até o momento não deu nenhuma declaração sobre o atropelamento.

