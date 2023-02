Motorista avança preferencial, acerta ônibus e só para após bater em muro

Acidente envolvendo ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio na noite de sexta-feira (10) em Corumbá, na região do Pantanal sul-mato-grossense, deixou uma pessoa ferida.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a condutora seguia no veículo e bateu na lateral do ônibus e posteriormente acabou atingindo a parede de uma casa abandonada, no cruzamento da rua Delamare e Tiradentes.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a condutora do carro consciente e com dores no tórax. Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com o Diário Corumbaense, no momento do acidente o ônibus transportava três passageiros, que não se feriram. O site informou ainda que o coletivo vinha pela Delamare quando o carro avançou a preferencial.

Deixe seu Comentário

Leia Também