Motorista bate na traseira de moto e criança na garupa fratura o pé

Um acidente de trânsito deixou uma menina de 11 anos ferida na noite de sexta-feira (15), a batida aconteceu no cruzamento da rua Tupaciguara com a Avenida Pôr do Sol, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O condutor do Gol que seguia no mesmo sentido quando bateu na traseira da moto.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 21h, tanto a moto Biz, quanto carro seguiam a mesma direção na rua Tupaciguara, quando no cruzamento com a Avenida Pôr do Sol, o carro bateu na traseira da moto.

Com o impacto da batida, a criança que estava na garupa da moto teve uma fratura do pé e precisou ser encaminhada para a Santa Casa. O motorista do carro, um rapaz de 22 anos foi levado para a delegacia por dirigir sem CNH. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

