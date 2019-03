Marcos Tenório, com informações do Correio Braziliense

Um acidente grave, deixou 13 pessoas feridas e uma morta na BR-080, próximo a Brazlândia, a colisão aconteceu na tarde de domingo (10) no Km 29. A batida envolveu um caminhão e outros três veículos, sendo uma Kombi, um Renault Duster prata e uma Pajero preta. Hagamenon Fonseca de Sá, de 37 anos, passageiro da Kombi, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

As policias Militar, Civil, Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, foram acionados para prestar socorro as vítimas, que foram encaminhadas para os hospitais de Brazlândia, Ceilândia, ao Hospital de Base e ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga Sul.

Os três carros trafegavam na via contrária à do caminhão. O condutor da carreta teria perdido o controle da direção, o momento em que os blocos de ferro coma carga que transportava caiu na pista.

Parte dos ferros atingiram primeiramente a Kombi e com o impacto o veículo chegou a tombar na ponte. Em seguida, a Duster, também foi atingida pelos restos de material oriundos de um ferro-velho. A Pajero que vinha atrás não chegou a ser atingida, pois a motorista conseguiu desviar para fora da pista.

Na Kombi estavam cinco pessoas, quatro sobreviveram e foram encaminhados para o hospital, já o motorista foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). Todos eram da mesma família.

No Renault Duster prata havia um homem, uma mulher, uma criança e um cachorro. Eles não tinham ferimentos graves e foram encaminhados para o hospital.

A família que estava na Pajero também não teve ferimentos graves. Dentro do veículo estavam um casal, e os filhos gêmeos de 8 meses. Ninguém se feriu.

O motorista do caminhão, a esposa dele e uma menina de 4 anos, que também estava na cabine, não tiveram ferimentos graves. Apesar da gravidade do acidente, todos os 13 sobreviventes foram resgatados fora de perigo.

