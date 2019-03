PRF registra mortes e acidentes graves nas rodovias do estado

Três pessoas morreram na hora em acidente ocorrido no domingo (3), na BR-158, em Paranaíba e quatro acidentes graves foram registrados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, segundo o balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (4).

No acidente ocorrido em Paranaíba, um veículo de passeio colidiu de frente em um caminhão. Três ocupantes do carro morreram no local, outro ocupante foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde. O motorista da caminhão saiu ileso.

A "Operação Carnaval 2019" teve início no dia 1º e segue até a próxima quarta-feira (6) e já registrou, além das mortes e acidentes graves, 21 pessoas feridas. Até esta manhã, 3.410 veículos e 4.112 pessoas foram fiscalizados.

Para evitar acidentes por dirigir embriagado, as equipes já fizeram 2.253 testes de alcoolemia. Oito pessoas foram presas por dirigir embriagado. Foram realizadas 3.581 autuações, 21 delas foram porque o condutor não usava cinto de segurança; 47 pelo passageiro que não usava o cinto de segurança; 20 autuações foram feitas por transportar crianças fora do dispositivo de segurança; houve 166 ultrapassagens indevidas; 2.248 autuações foram por excesso de velocidade.

