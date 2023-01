Motorista bate o carro em árvore e abandona o veículo na rua

Um motorista abandonou o carro no meio da rua após bater em uma árvore na manhã deste domingo (8), na rua Marechal Mallet, Centro de Aquidauana.





Segundo informações de O Pantaneiro, é possível que o condutor ou condutora, tenha perdido o controle do carro e bateu no meio-fio próximo ao canteiro onde atingiu a árvore.



O carro modelo Nissan Quend de cor prata foi abandonado e está atravessado na via



Até o momento, não foi relatado nenhuma vítima no acidente que ainda é um mistério

