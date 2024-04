Motorista bêbado acerta árvore e precisa ser socorrido em Chapadão do Sul

Homem, de 35 anos, foi preso por dirigir embriagado e acertar árvore na Rua Quatorze, próximo a esquina com a Rua Vinte e Três, na região central da cidade de Chapadão do Sul. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar. Para as autoridades, o morador contou que estava em casa quando ouviu um barulho alto vindo da lateral do quintal. Ao sair de casa para verificar, percebeu que a Fiat Strada havia se chocado contra uma árvore sobre sua calçada.

Ainda em seu relato, o morador disse que o carro só não entrou em seu quintal porque a árvore suportou a colisão. O motorista do veículo e o passageiro foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, sendo socorridos e levados para uma unidade de saúde, os dois tiveram apenas ferimentos leves pelo corpo.

O condutor do carro contou que havia ingerido bebidas alcoólicas durante a tarde toda. A Fiat Strada foi removida ao pátio do Detran e o autor encaminhado para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis.

