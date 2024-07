Motorista bêbado bate carro em árvore, mata a esposa e a filha de 9 anos em MS

Aderica Samara Mera Denis, de 26 anos, e uma criança, de apenas 9 anos, morreram durante um grave acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (4), na MS-386, em Amambai.

Conforme as informações iniciais, publicadas por sites locais, o motorista do carro em que as vítimas estavam estaria embriagado.

Em determinado momento, por motivos ainda não divulgados, a família estava voltando pra casa, quando o condutor perdeu o controle de direção do Chevrolet Corsa branco, saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

Por conta do impacto o veículo ficou completamente destruído, matando mãe e filha ainda no local. O condutor, de 30 anos, e um menino, de apenas 5, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

O homem tinha suspeita de fratura no arco costal e no braço direito enquanto a criança teve escoriações.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também