Motorista bêbado causa acidente na contramão do Anel Viário de Três Lagoas

Um jovem de 29 anos, que dirigia um VW Gol, invadiu a contramão da rodovia e colidiu frontalmente com uma Saveiro ocupada por dois trabalhadores na noite desta sexta-feira (13), no anel viário da BR 262, próximo ao Posto Real, em Três Lagoas.

Testemunhas apontaram que o condutor estava visivelmente alcoolizado, apresentando dificuldade de sair do veículo após o impacto. Ele teria sido visto momentos antes em um bar no bairro Real Park, consumindo bebidas alcoólicas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão frontal entre o VW Gol e a Saveiro, foi tão forte que a parte frontal de ambos os veículos ficou completamente destruída.

O condutor da Saveiro sofreu um corte no braço e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O passageiro, que sentiu fortes dores no tórax, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já o motorista do VW Gol saiu ileso do acidente. Durante o resgate e atendimento às vítimas, a rodovia ficou interditada.

No local, os policiais tentaram realizar o teste do bafômetro no condutor, mas ele não conseguiu assoprar o etilômetro. Em imagens, o motorista alega que não bebeu e “não invadiu a contramão”.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para os procedimentos legais. A Polícia Civil segue investigando o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também