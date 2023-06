Motorista causa acidente e foge sem ajudar motociclista com fratura no Nova Lima

O motociclista Gustavo Araújo dos Santos, de 26 anos, sofreu uma fratura na perna após ser atingido por um carro, um Fiat Uno, na noite desta segunda-feira (12) e o motorista fugir sem prestar socorro no cruzamento das ruas Jeronimo de Albuquerque e Dona Carlota Joaquina, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela Jeronimo, quando o veículo de passeio invadiu a preferencial e ocasionou o acidente.

Permanecendo no chão até a chegada do socorro, Gustavo viu o condutor abandonar o local e não prestar qualquer tipo de socorro para a vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos e o encaminhou para a Santa Casa.

Ainda conforme o registro policial, populares visualizaram e anotaram a placa do Fiat Uno, além de observar que o condutor trocou de lugar com uma mulher que estava no banco de passageiro e logo em seguida, fugiu tomando destino ignorado.

O caso, no entanto, só foi registrado na manhã desta terça-feira (13) pela mãe da vítima.

O registro foi feito como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e afastar-se do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

