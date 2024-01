Motorista da Eucatur é preso dirigindo bêbado na BR-163, em Campo Grande

Um motorista de ônibus rodoviário, de 42 anos, foi preso ao ser flagrado dirigindo embriagado durante a noite de quinta-feira (18), na BR-163, em Campo Grande. Ele transportava 33 passageiros no veículo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o ônibus da empresa Eucatur estava passando pelo KM 490 da rodovia, quando foi parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante a fiscalização, os policiais solicitaram que o motorista realizasse o teste de alcoolemia.

Ao realizar o teste, foi constatado que o condutor tinha 1,11 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante das informações, ele acabou sendo preso por ‘conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante’.

Para que os passageiros não ficassem esperando muito tempo, os policiais entraram em contato com a filial da empresa em Campo Grande, informando o ocorrido. A Eucatur então providenciou que um novo motorista assumisse o itinerário. Por conta do recente acontecimento, o novo condutor também realizou o teste do bafômetro, constando negativo para o uso de bebidas alcoólicas.

O preso foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. Na unidade policial, foi arbitrado que o motorista bêbado pague fiança de R$ 5 mil, mas não existem informações a respeito do pagamento e da soltura do homem.

O JD1 tentou entrar em contato com a empresa de ônibus Eucatur, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto.

