Acusada de matar idosa, motorista de app será interrogada nesta segunda-feira

A motorista de aplicativo Pâmela Ortiz de Carvalho acusada de matar a idosa Dirce Santoro Guimarães, 79 anos, será interrogada nesta segunda-feira (6), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, segundo publicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS).

A audiência de instrução do processo acontecerá às 14h25, e estão previstos o depoimento de sete testemunhas.

Das testemunhas, cinco delas são de acusação, sendo dois investigadores de polícia, um deles apontado como ex-namorado de Pâmela.

A defesa registrou duas testemunhas para serem ouvidas. No término de todos os depoimentos, está previsto também o interrogatório da acusada.

Pâmela responde pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e meio cruel e por ocultação de cadáver.

Caso

O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2019, no bairro Jardim Carioca, na capital, após a idosa discutir com Pâmela que estaria usando seu cartão de crédito para compras pessoais sem sua autorização.

A vítima teria descido do carro, que era conduzido pela acusada, momento em que a Pâmela começou a agredir a idosa, batendo sua cabeça contra o meio-fio até matá-la.

Após matar Dirce, a acusada arrastou o corpo até o fundo de um terreno próximo, e o escondeu em um local mais baixo, cobrindo-o com lixo.

