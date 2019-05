Adolescentes tentam matar indígena em cela da Unei

Dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, internos da Unidade Educacional de Internação (Unei) de Dourados, foram apreendidos e responderão por ato infracional tentativa de homicídio, após tentarem assassinar um menor indígena, que está na mesma cela que eles.

O fato ocorreu por volta das 23h de quarta-feira (1), e só não foi consumado por conta dos agentes que perceberam a movimentação.

Conforme o Dourados News, a vítima de 15 anos, morador na Aldeia Limão Verde, em Amambai, estava com uma corda amarrada ao pescoço no alojamento 4 e a outra ponta, havia sido jogada no espaço da frente.

A intenção era enforcar o menor após o objeto ser puxado por alguém da cela vizinha.

A ação foi realizada pelos dois adolescentes, residentes de Rio Brilhante e Ponta Porã e que cumprem medida socioeducativa no local por assalto e tráfico de drogas, respectivamente.

Os agentes perceberam a movimentação e conseguiram deter os agressores. O motivo da tentativa de assassinato teria sido uma briga entre os três.

A vítima, segundo relato dos envolvidos, teria xingado a mãe de um dos jovens, o que é inaceitável no local. Porém, o menor negou o fato.

Deixe seu Comentário

Leia Também