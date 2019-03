Idoso Ã© encontrado desacordado em cÃ³rrego

Um idoso de 64 anos foi encontrado desacordado dentro do córrego Segredo, na manhã desta terça-feira (26), na região central de Campo Grande. O homem estava próximo a avenida Ernesto Geisel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, após uma mulher que estava passando pelo trecho e ver o idoso caído dentro do córrego. Ao todo, quatro unidades e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local e prestaram atendimento ao homem.

O homem tinha escoriações no rosto e um corte profundo na cabeça. Ele foi encontrado com as pernas dentro da água e deitado de barriga para baixo. A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde passa por exames.

